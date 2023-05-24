ممثل تيار الإصلاح الحر: قدمنا 3 مقترحات لتنويع مُناخ الاستثمار في مصر (فيديو)

أكد محمد عبد الحكيم أبو غزالة، مُمثل تيار الإصلاح الحر بحزب الاتحاد، أنهم تقدموا بثلاثة مقترحات لتنويع مُناخ الاستثمار في مصر، خلال مشاركتهم في جلسات الحوار الوطني التي ناقشت المحور الاقتصادي، أمس الثلاثاء.

وأضاف «أبو غزالة» أن من بين المقترحات التي تقدموا بها؛ كان تفعيل قانون الصكوك السيادية والذي أُبرم في العام 2013 ولم يُفعل، وتم إبرام قانون آخر في عام 2021، ولم يُفعل هو الآخر، في حين أنه يعتبر حل سحري لتوفير عملة في ظل الضغوطات الاقتصادية التي نمر بها.

كان الحوار الوطني خصص أمس الثلاثاء لمناقشة قضايا بعض لجان المحور الاقتصادي، حيث عقد 3 جلسات بواقع جلستين للجنة الصناعية لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري. إلى جانب تخصيص جلستين للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.