الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يستنكر التصريحات غير المسئولة لمسئول فرنسى عن الإسلام السنى

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

استنكر الأزهر الشريف التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسئول فرنسي رابطًا الإسلام بالإرهاب، فيما حذر الأزهر من تكرار مثل تلك التصريحات التي تهدد أوروبا وتبث الفتن وتعمق الصراعات في العالم. 

وقال الأزهر في بيانٍ له: "يُعرِبُ الأزهر الشريف عن استنكاره للتصريحات غير المسئولة التي أدلى بها مسئول فرنسي ربط فيها الإسلام السني بالإرهاب وقال إنَّه يشكل التهديد الأكبر لبلاده ولأوروبا".

وأضاف البيان: "يؤكِّد الأزهر أنَّ تكرار صدور تلك التصريحات وأمثالها من مسئولين غربيين رسميين، رغم ما تبيِّن للعقلاء في الغرب والشرق من تأثيراتها السلبية على المواطنين المسلمين في المجتمعات الغربية؛ إنما يعبِّر عن جهلٍ عريضٍ بالإسلام وتنكر لحضارته وتاريخه القديم والمعاصر، واستفزاز غير مبرر ومتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم".

وتابع: "يحذِّر الأزهر من أن هذه التصريحات هي نفسها جزء من الإرهاب الغربي الذي يمارسه بعض المسئولين الغربيين ضدَّ حضارة الشرق وحضارة الإسلام التي أيقظت أوروبا من عصر الجهالة والظلام والوحشيَّة، ثم هو افتراء على التاريخ وتشويه متعمد لحضارات الأديان قديمًا وحديثًا".

واختتم: "يحذر الأزهر المسلمين حول العالم من أن هذه التصريحات غير المسئولة تبعث على إذكاء الصراعات المذهبية، وبث الفتنة بين أتباع مدارس الفكر الإسلامي المتعددة، وتعميق الفرقة والنزاع والصراع في عالمنا العربي والإسلامي".

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