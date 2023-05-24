الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توريد 134 ألف طن قمح لـ 22 موقعا تخزينيا بالغربية حتى الآن

توريد 134 ألف طن قمح لـ22 موقعًا تخزينيًا بالغربية حتى الآن

قمح
قمح

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم توريد 134 ألف طن من القمح حتى اليوم الأربعاء، داخل 22 موقعًا تخزينيًا بمراكز ومدن المحافظة.
وأوضح المحافظ - في بيان - أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن، وهناك تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الكميات الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة.
ووجه رحمي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل المواقع، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين.

الإجراءات اللازمة الدكتور طارق رحمي الغرب أعمال التوريد بالمراكز والمدن غرفة عمليات المحافظة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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