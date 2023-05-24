بريطانيا لـ روسيا: "لن تتمكنوا من الانتصار فى الحرب"

صرح بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، بأن على روسيا إدراك أنها لن تتمكن من الانتصار في الحرب على الأراضي الأوكرانية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى كييف ليلتقي نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، لبحث الأوضاع حول الحرب الروسية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إن أوكرانيا ستحصل على دعم غربي لسنوات مقبلة، وإن واحدًا من الأخطاء الناتجة عن "سوء التقدير الكبير" للرئيس الروسي، هو افتراض أن غزوه لأوكرانيا سيؤدي إلى تفتيت الحلفاء"، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن استراتيجية الانتظار الخاصة به "لن تفلح".