رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نُثمن دعوة الرئيس للحوار الوطنى (فيديو)

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يُثمن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الحوار الوطني.

وأضاف أن جلسة المحور الاقتصادي التي عُقدت، أمس الثلاثاء، كانت مفتوحة للجميع لتقديم الأطروحات والتحديات حول المشكلات والحلول الواجبة والناجزة فيما يتعلق بالاستثمار، وكيف نحاول كمصريين أن نقف على المشكلات والتحديات، وكيف يُمكن التعرف على الأسباب وتحليلها، والوصول إلى حلول ناجزة.

كان الحوار الوطني خصص أمس الثلاثاء، لمناقشة قضايا بعض لجان المحور الاقتصادي، حيث عقد 3 جلسات بواقع جلستين للجنة الصناعية لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، إلى جانب تخصيص جلستين للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.