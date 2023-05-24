الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل سفيرة البحرين لدى القاهرة

شيخ الازهر خلال اللقاء
شيخ الازهر خلال اللقاء

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفيرة البحرينية في رحاب الأزهر الشريف، باعثا بتحيات فضيلته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، داعيا المولى عز وجل أن يديم على جلالته نعمتي الصحة والعافية، وأن يديم على مملكة البحرين والشعب البحريني الأمن والأمان والاستقرار.

وخلال اللقاء، أعرب فضيلته عن فخر الأزهر بالمرأة العربية حينما تتقلد الأدوار القيادية والمرموقة في حقول العمل الدبلوماسي والنيابي، وتعزز مكانتها في الحياة الاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن الأزهر داعم بشكل مستمر لتمكين المرأة المسلمة ومشاركتها في شتى مجالات العمل العام.

من جانبها، نقلت السفيرة البحرينية تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، إلى فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، معربة عن سعادتها البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديرها للدور الريادي الذي يقوم به فضيلته عالميا واقليميا في نشر ثقافة التعايش والأخوة الإنسانية، ودور الأزهر في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتحصين النشء والشباب من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، مؤكدة أن لفضيلته مكانة كبيرة لدي مملكة البحرين قيادة وشعبا.

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