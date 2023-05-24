الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق سيارات بالإسكندرية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزارة العدل رقم 3253 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري، بإنشاء فرع توثيق بالإسكندرية.

جاء ذلك بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق سيارات الإسكندرية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره بشارع السيد محمد كريم - مجمع محاكم الإسكندرية - الدور الأول - صالة رقم خاصة شرطة المنشية - محافظة الإسكندرية.

ويختص بتوثيق المحررات بالمركبات بأنواعها المختلفة أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيها، ويقتصر اختصاص هذا الفرع على ما يقدم إليه من محررات تتعلق بهذا النوع من التعامل المادة الثانية.

الإسكندرية مصلحة الشهر العقاري مكاتب التوثيق

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