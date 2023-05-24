الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر "عضوا أصيلا" في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أعلن مؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، عن اختيار مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة كعضو أصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49، المنعقد في اليوم الثالث على التوالي بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا المؤتمر.

الجدير بالذكر أن نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ينص على "أن ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه "مجلس إدارة منظمة العمل العربية" لمدة سنتين وبناء على ترشيحات الفرق الثلاث، ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء أصليين منهم 4 أعضاء يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوان يمثلان فريق العمال، بالإضافة إلى 3 أعضاء إحتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق، كما تبلغ الحكومات أسماء ممثليها فى مجلس الإدارة للمدير العام لمكتب العمل العربي، وتزودهم بوثائق تفويضهم، وفى حالة تغيير أى حكومة لممثلها تبلغ إسم الممثل الجديد للمدير العام وبوثيقة تفويضه، كما يكون اختيار أعضاء فريق أصحاب الأعمال والعمال فى المجلس بأسماؤهم، ولا يجوز تغيير عضويتهم إلا عن طريق الفريق المعنى وإقرار المؤتمر، ويدعى أعضاء المجلس الاحتياطيين لحضور إجتماعات المجلس ويكون لهم حق النقاش دون حق التصويت إلا فى حالة غياب العضو الأصلي، وكذلك يعقد المجلس دورتين عاديتين فى مارس وأكتوبر من كل عام بمقر مكتب العمل العربى إلا إذا صدرت دعوة من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة لاحتضان إحدى دوراته.

كما يختص مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر العام، ومتابعة سير العمل بالمنظمة وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب النظم واللوائح المعمول بها فى المنظمة، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي: تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات تنفيذها ووسائله، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمنظمة وترتيب أولويات التنفيذ وتقييم نتائجه، مراقبة مدى الإلتزام والتقيد بانظمة ولوائح العمل المعتمدة فى المنتظمة وإتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، ودراسة مشروعات خطط عمل المنظمة وموازنتها وإجراء التعديلات وإصدار التوجيهات اللازمة بشانها ورفعها للمؤتمر، وكذلك مراقبة الأمور المالية للمنظمة وإعتماد أنظمة حساباتها واختيار المحاسبين القانونيين، وإصدار أى قرار يترتب عليه إلى التزام مالى، ودعوة مؤتمر العمل العربى للانعقاد فى دورة غير عادية إذا ما طرأ أى أمر لا يحتمل تأجيل النظر فيه إلى الدورة العادية، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وإعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربي، وتشكيل الوفود التى تضم أعضاء من مجلس الإدارة للمشاركة في بعض الفعاليات التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة.

أعضاء المجلس التصويت أصحاب أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

التحريات: حاتم الكومي متورط في جمع 3.5 مليار جنيه من المواطنين

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟