جامعة النيل الأهلية تستقبل فريقًا رفيع المستوى من السفارة الأمريكية بالقاهرة

استقبلت كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، في لقاء رسمي فريق المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية (RELO) التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة، وفريق المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة (ACC).

جاءت الزيارة في إطار بحث سبل وأوجه التعاون بين كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، والمكتب الإقليمي للغة الإنجليزية، والمركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة، والتي من خلالها يتم تقديم مختلف أنواع الدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وتفقد فريقي (RELO) و(ACC) المكتبة المركزية لجامعة النيل، واطلعوا على الدوريات الموجودة بها والبحوث وآليات الرقمنة التي تعمل بها المكتبة، وتعرفوا المكتبة المهداة من السيد عمرو موسى السياسي البارز، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية.

كما تفقد الزائرون مبادرة رواد النيل المدعومة من البنك المركزي، والقطاع المصرفي المصري، إلى جانب الشراكات المختلفة مع القطاع الحكومي والخاص.

وزار (RELO) و(ACC) بزيارة مركز F.A.C.T بالجامعة، وهو أول مركز معتمد ومرخص وحامل لشهادة الجودة في إفريقيا للتدريب والخدمات الصناعية من شركة FESTO العالمية.

جدير بالذكر أن جامعة النيل الأهلية أول جامعة أهلية بحثية غير ربحية، مهمتها في الأساس المساهمة في تطوير الاقتصاد المرتبط بالتكنولوجيا في مصر والمنطقة، وذلك من خلال التعليم والبحث العلمي على أعلى درجات التميز.

يذكر أيضا أن المكتب الإقليمي لللغة الإنجليزية في مصر (RELO) ومقره السفارة الأمريكية بالقاهرة واحد من خمسة وعشرين من مثل هذه المكاتب في جميع أنحاء العالم، بتمويل وتنسيق من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الشؤون التعليمية والثقافية، مكتب برامج اللغة الإنجليزية، والمركز الثقافى الأمريكى (ACC)، الذي يقع داخل مبنى السفارة الأمريكية في القاهرة، هو مركز التوعية والتواصل الرئيسي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والذي يقدم برامج ومعلومات يومية للجمهور.

