القائم بأعمال سفارة مصر بطرابلس يلتقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا

التقى السفير تامر مصطفى، القائم بأعمال سفارة مصر في طرابلس، "عبدالله باثيلي" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة الأممية.

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد دعم مصر جهود البعثة الأممية في ليبيا، ودور مصر في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين.

تطورات الأوضاع في ليبيا

وتم تناول تطورات اجتماعات لجنة 6+6 المعنية بالتوصل إلى توافق حول عدد من النقاط الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية؛ بهدف الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

من جانبه، استعرض باثيلي جهوده وتواصله مع كافة أطياف المجتمع الليبي والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، ليتسنى لليبيين ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة، في ظل حكومة وبرلمان منتخب.

وثمن مجهودات مجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين، مؤكداً أهمية استمرارها في طرح الأفكار والحلول لمساعدة الشعب الليبي لتوحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي وسيادة دولة القانون واحترام حقوق الانسان.