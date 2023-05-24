عودة رباعى الزمالك للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

انتظم ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبدالغني، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الرباعي في المران الجماعي للفريق اليوم، بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مباراة الداخلية بمسابقة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق التركيز على رفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين من لقاء الداخلية، عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم، وملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة، بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.