سفير الاتحاد الأوروبي: سنتدخل بأزمة سد النهضة حال طلب منا ذلك

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه في حال طلب الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا من الاتحاد الأوروبي التوسط واقتراح الحلول فيما يخص سد النهضة فسنتدخل كمراقبون.

وأضاف برجر خلال لقائه عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، “إذا طلب منا سوف نرسل مندوبينا إلى إفريقيا لحل هذه الأزمة، وحتى هذه اللحظة نحن فقط مراقبون لهذه الأزمة، وإذا طلب منا أن نتوسط سوف نكون مستعدين لتقديم كل الدعم للتوسط”، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي قدم الكثير من المساعدات الفنية والتقنية، من هذا القبيل، ونعلم كيف يمكن أن نضع بعض الحلول المتعلقة بالمناخ والمياه.

كما تطرق إلى ملف القضية الفلسطينية، وأكد كرستيان برجر دور مصر الريادي في القضية الفلسطينة، موضحاً أن هناك حاجة لإعلان حل الدولتين بالاتفاق بين الجانبين.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل القضية الفلسطينية، وكذلك هناك تعاون بين مصر وفرنسا والأردن في عدد من القضايا، ولدينا الكثير من الممثلين لوضع أسس العملية السلمية لوضع الحل الأساسي للتأكيد على أهمية حل الدولتين، والعودة إلى مبادرة السلام العربية.