الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط محطة وقود لتصرفها في 41000 لتر سولار بالبيع في السوق السوداء بالبحيرة

سولار
سولار

وجهت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإحكام الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكل محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ كل الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة التي تم تنفيذها فى مدينة النوبارية عن ضبط أحد محطات الوقود لتصرفها في 41000 لتر سولار وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول وبيع الكمية في السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحاضر لعدد من المخابز البلدية للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعادة تدويرها إحكام الرقابة إحكام الرقابة علي الأسواق التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التلاعب بالأسعار

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

القبض على "مستريح السيارات" فى الغربية

إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالفيوم

تحت حراسة مشددة.. نظر محاكمة المتهم بقتل "عروس طنطا العذراء"

الحبس عامين لصاحب شركة مقاولات بالإسكندرية

انطلاق مبادرة "يوم للناس" لـ "الرعاية الصحية بالإسماعيلية" لتعزيز التواصل المجتمعي.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟