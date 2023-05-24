ضبط محطة وقود لتصرفها في 41000 لتر سولار بالبيع في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإحكام الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكل محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ كل الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة التي تم تنفيذها فى مدينة النوبارية عن ضبط أحد محطات الوقود لتصرفها في 41000 لتر سولار وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول وبيع الكمية في السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحاضر لعدد من المخابز البلدية للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.