الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ المناخ: درجات الحرارة ستزيد بمقدار 3.5 درجة بحلول عام 2100

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ البيئة والتغيرات المناخية، إن زيادة درجات الحرارة على الأرض تسبب الكثير من المشكلات، وحال استمرار الممارسات السيئة، خاصة مع قطاع الصناعة واستخدام الوقود الأحفوري ستزيد درجات الحرارة بمقدار 3.5 درجة بحلول عام 2100.

 

وأضاف سمعان،  في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدراسات تقول إن هناك مناطق مثل الفلبين واندونيسيا والهند ونيجيريا وباكستان ستكون الأكثر تضررا من زيادة درجات الحرارة والتي وصفتها بالمميتة، مشيرا إلى أن حكومات دول العالم عليها اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأرض وهي مسئولية كبيرة للغاية ومنها ضرورة الاتجاه إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير والاتجاه للهيدروجين الأخضر.

أستاذ دراسات البيئة يكشف عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

وأشار أستاذ اقتصاد، إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضررا وبالتالي الخطوة الثانية هو تعويض الدول المتضررة، وهو ما تم إقراره في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، من خلال إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا جدًا للدبلوماسية المصرية، ويعوض الدول النامية عن الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية.

أستاذ المناخ استخدام الوقود أضرار البيئة والتغيرات المناخية الأكثر تضررا التغيرات المناخية الخسائر والأضرار

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أول تحرك برلمانى بشأن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟