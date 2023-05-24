الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامين لصاحب شركة مقاولات بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم بمعاقبة 3 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبراءة سيدة من الخطف والسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 29724 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف عامل بمحل مجوهرات وسرقته تحت تهديد السلاح.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه على إثر اتفاق مسبق عبر اتصال هاتفي لتوصيل مشغولات ذهبية بين محل مجوهرات و"س. ح" ربة منزل لشراء بعض المشغولات الذهبية، انتقل المجني عليه "ع. إل. ع" عامل بمحل ذهب، وقابله المتهمون "أ. ع. ف" صاحب شركة مقاولات و"ي. ع. ف" موظف بشركة مقاولات و"إ. م. م" عامل بمقهى.

واستقل برفقتهم سيارة لتوصيله لتسليم المشغولات الذهبية، فتوجهوا به إلى مكان خال من المارة وترجل المتهم الأول من السيارة، وأشهر في مواجهة المتهم سلاحا أبيض (مطواة) مهددا إياه مما بث في نفسه الرعب، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المشغولات الذهبية وتركوه وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وألقي القبض عليهم وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.

أحداث القضية معاقبة الحبس السرقة بالإكراه سيدة

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