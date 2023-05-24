الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "مستريح السيارات" فى الغربية

القبض على متهم
القبض على متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لتورطه في تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 4,5 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

الغربية مبالغ مالية ضبط توظيف

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