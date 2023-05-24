الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع بدء إطلاق الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة لتصريف مياه الزراعي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء إطلاق الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة لتصريف وتقليل ارتفاع منسوب مياه الزراعي بسيوه، مقدما الشكر لجهود واهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة المعنية في الإسراع لإنهاء المشكلة من جذورها بعد معاناة أهالي ومزارع سيوة لأكثر من 40 عاما. 


وشهد محمد بكر رئيس مدينة سيوه، بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة يرافقه اللواء حازم ممدوح  مساعد مدير إدارة المياه، والمهندس خالد الأباصيري مدير عام إدارة الموارد المائية والري، والحاج بلال أحمد بلال رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، حيث تم إطلاق الضخ التجريبي لمحطة انطفير التابعة  لمشروع القناه المفتوحة  تمهيداً لوضعها  في الخدمة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة. 


وأوضح اللواء حازم ممدوح، أن المشروع يستهدف نقل مياه الصرف الزراعي من داخل الواحة إلى منخفض عين جنبي بطول (٣٨ كيلو) مبيناً أنه تم وضع حجر أساس لبدء  المشروع  في يناير ٢٠٢٢.


وأكد المهندس خالد الأباصيري، أهمية هذا المشروع الذي سيكون له انعكاسا مباشرا على المزارع والأراضي مما يعود بالنفع على الأهالي واستقرارهم وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المنطقة.


وأعرب محمد بكر رئيس مدينة سيوة عن فرحة وسعادة أهالي سيوة بهذا الإنجاز لما له من مردود إيجابي فى الحفاظ على واحة سيوة من المبانى والزراعات القريبة من بحيرات المياه خاصة النخيل مع زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية فى الواحة، وتحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها.

إدارة الموارد المائية اهتمام القيادة السياسية أجهزة الدولة المعنية المحاصيل الزراعية الموارد المائية والري رئيس مدينة سيوة محافظ مطروح واحة سيوة

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