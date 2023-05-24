"إنستجرام" يستعد لمنافسة تويتر.. خبير أمن معلومات يوضح التفاصيل

كشف أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، تفاصيل استعداد موقع "إنستجرام" لإطلاق تطبيق منافساً لتويتر، قائلا: "إن التويتر فى الفترة الأخيرة كان يعاني بشكل كبير قرارات على مستويات كبيرة، وصلت حتي أن إيلون ماسك تخازل عن دوره كرئيس تنفيذي لتويتر".

وأضاف السخاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا يدل أن توتير يعيش حالة من التخبط حاليا تلك الفترة، موضحا أن إيلون ماسك كان يريد رد الضربة مع الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر.

انستجرام يستعد لإطلاق تطبيقا منافسا لتويتر

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه سيكون هناك تطبيق جديد منفصل عن الانستجرام، ولكن سيكون بنفس إمكانياته، لافتا إلى أن هذا التطبيق سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم وإتاحة معلومات انستجرام مثل المتابعين وخلافه، وبالتالي إنشاء مجتمع ينافس أو يضاهي تويتر بشكل كبير بنفس الخصائص وفكرة تويتات وتعبير عن الرأي من خلالها.