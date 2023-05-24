الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إنستجرام" يستعد لمنافسة تويتر.. خبير أمن معلومات يوضح التفاصيل

إنستجرام
إنستجرام

كشف أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، تفاصيل استعداد موقع "إنستجرام" لإطلاق تطبيق منافساً لتويتر، قائلا: "إن التويتر فى الفترة الأخيرة كان يعاني بشكل كبير قرارات على مستويات كبيرة، وصلت حتي أن إيلون ماسك تخازل عن دوره كرئيس تنفيذي لتويتر".

وأضاف السخاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا يدل أن توتير يعيش حالة من التخبط حاليا تلك الفترة، موضحا أن إيلون ماسك كان يريد رد الضربة مع الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر.

انستجرام يستعد لإطلاق تطبيقا منافسا لتويتر

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه سيكون هناك تطبيق جديد منفصل عن الانستجرام، ولكن سيكون بنفس إمكانياته، لافتا إلى أن هذا التطبيق سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم وإتاحة معلومات انستجرام مثل المتابعين وخلافه، وبالتالي إنشاء مجتمع ينافس أو يضاهي تويتر بشكل كبير بنفس الخصائص وفكرة تويتات وتعبير عن الرأي من خلالها.

اكسترا نيو الرئيس التنفيذي الانستجرام أمن المعلومات إيلون ماسك تطبيق جديد خبير امن المعلومات موقع انستجرام

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

العثور على مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع الإسماعيلية

العثور على شاب مصاب بطعنات في الشارع بالإسماعيلية

بعد اتهامات بسمة بوسيل لها أنها سبب طلاقها من تامر حسني.. من هي هالة عمر

غلق 7 منشآت تجارية وضبط 250 حالة إشغال خلال حملة موسعة بالإسكندرية

تحقيقات النيابة في مقتل مسن على يد ابن شقيقه في الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟