الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء الأمور يفترشون محيط المدارس الإعداية بإمبابة في انتظار أبنائهم

امتحانات الشهاده
امتحانات الشهاده الاعداديه

افترش عدد من أولياء الأمور محيط لجان مدارس الشهادة الإعداديه بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، في انتظار خروج أبنائهم من اللجان، بعد تأدية الامتحان في مادتي العلوم والتربية الفنية اليوم الأربعاء.

وانطلق صباح اليوم، الامتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة، بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر لمدة ساعتين ويحصل الطلاب على نصف ساعة راحة، وبعدها يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية امتحان التربية الفنية والذي ينطلق في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وينتهي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وعبر عدد من أولياء الأمور عن قلقهم الشديد من امتحان مادة العلوم. قالت عفاف محمد، إحدى أولياء الأمور، إن امتحان مادة العلوم ضمن المواد الصعبة التي تثير قلق الطلاب وأولياء الأمور ما جعلهم ينتظرون أمام اللجان.

وأوضحت أمنية حسين، إحدى أولياء الأمور، أن امتحان مادة العلوم في الشهادة الاعدادية هو تحديد مصير بالنسبة لأبنائهم خلال المراحل العمرية المقبلة في الثانوية العامة وتحديد أن كان الطالب يفضل الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية في الثانوية العامة.

وأضافت إحسان طه، إحدى أولياء الأمور، أنه منذ انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة، وهي حريصة على مرافقة ابنتها بالامتحانات لتبث فيها الطمأنينة خاصة وأن الشهادة الاعدادية أكثر المراحل الفارقة في حياة الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.
 

امتحانات الشهادة الإعدادية

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 20 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت الموافق 20 مايو، امتحان مادة اللغة العربية والخط، يوم الأحد الموافق 21 مايو، امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يوم الإثنين الموافق 22 مايو، امتحان مادة الهندسة، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، يوم الأربعاء الموافق 24 مايو امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، يوم الخميس الموافق 25 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية.

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