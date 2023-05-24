الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هشّم رأسه ببلطة.. القصة الكاملة لقتل عامل على يد زوج عمته في سوهاج

متهم
متهم

اعترف المتهم بقتل عامل زراعي باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة في سوهاج أمام النيابة العامة، وأجرى معاينة تصويرية.

  • اعترافات المتهم

قال المتهم إنه اعتدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بفروة الرأس منذ فترة مما أثار حفيظته ورغبته في الانتقام فعقد العزم على التخلص منه وقتله، وبتاريخ الواقعة تسلل إلى داخل المنزل عن طريق كسر إحدى النوافذ المطلة على المضيفة والاعتداء على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض (بلطة).

  • مناظرة النيابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة عامل زراعى بغرفة بالطابق الأرضى وبه جروح متهتكة بالرأس والرقبة.

  • تفاصيل البلاغ

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد العثور على جثة عامل زراعى داخل مسكنه وبها إصابات بالرأس والرقبة وذلك بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، تم تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وهو زوج عمة المجني عليه طلعت. ع، 58 سنة، موظف، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بصحة المعلومات التي تم التوصل إليها وأقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عامل زراعي سوهاج اعترافات تفصيلية اعترافات المتهم سلاح أبيض

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