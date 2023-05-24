عاطف الشيتاني: مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" تخفف العبء على المستشفيات في المستقبل

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تعزز مفهوم الوقاية خيرا من العلاج، لافتًا إلى أن الزواج رغم إنه حادثة سعيدة للجميع، إلا أنه يجب أن يكون جميع الشباب المقبل على الزواج واعي بعواقب بعض الأمور الصحية التي يجب الانتباه إليها قبل الإقبال على هذه الخطوة.

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة تخفف العبء على المستشفيات في المستقبل في علاج أمراض وراثية كان من الممكن تجنبها، موضحاً أن فحص المقبلين على الزواج ينقسم لشقين شق خاص بالفحوصات التي ترتبط باكتشاف الأمراض الوراثية والمزمنة والمعدية، وشق مرتبط بالتوعية والمشورة وخدمات الصحة الإنجابية والرد على أي استفسارات قد ترد في ذهن الشباب.

عاطف الشيتاني: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تهتم باكتشاف الأمراض المزمنة

وأشار المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إلى أن الشباب الذين يحاولوا الحصول على شهادة الفحص بطريقة غير شرعية ليس لديهم وعي، وهذا يؤكد التزام الدولة بضرورة رفع الوعي بهذا الأمر، موضحًا أننا لدينا انتشار لزواج الأقارب والأمراض الوراثية، مطالبًا وزارة الصحة بنشر بعض نتائج الفحوصات التي قد تكون سبب لزيادة الوعي لدى الشباب.