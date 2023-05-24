الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على شاب مصاب بطعنات في الشارع بالإسماعيلية

جثة
جثة

عثر أهالى أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، على شاب مصاب بعدة طعنات، وجروح وملقى أمام إحدى المكتبات بالمنطقة، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لإسعافه ورعايته طبيا. 

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالعثور على شاب مصاب بطعنات نافذة بالصدر وملقى فى الشارع بأرض الجمعيات أمام إحدى المكتبات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن المصاب يدعى أحمد طاهر على 36 عاما مصاب بجرح نافذ بالصدر، تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيا. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب. 

الإسماعيلية طعنات شاب مجمع الاسماعيلية الطبي المصاب مكان البلاغ سؤال المصاب

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

وجبة دجاج فاسدة وراء تسمم 4 من أسرة واحدة في سوهاج

وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبى التعاون فى تصنيع الأدوية وأبحاث تطوير وإنتاج اللقاحات

شرم الشيخ الدولى أول مستشفى مصرى أخضر حاصل على شهادة الاعتراف من "GGHH"

إبعاد السورية رياض محمد كيلاني إلى خارج البلاد

"الاتصالات": 11.32 مليون مستخدم للإنترنت الأرضى بنهاية مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى