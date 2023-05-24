العثور على شاب مصاب بطعنات في الشارع بالإسماعيلية

عثر أهالى أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، على شاب مصاب بعدة طعنات، وجروح وملقى أمام إحدى المكتبات بالمنطقة، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لإسعافه ورعايته طبيا.



تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالعثور على شاب مصاب بطعنات نافذة بالصدر وملقى فى الشارع بأرض الجمعيات أمام إحدى المكتبات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن المصاب يدعى أحمد طاهر على 36 عاما مصاب بجرح نافذ بالصدر، تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيا.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.