الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 147 ألف طن سلع استراتيجية بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطًا كبيرًا، حيث تم دخول وخروج 32 سفينة في يوم واحد إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 42 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطًا كبيرًا خلال 24 ساعة، إذ تم تداول 1415 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 41.7 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 590 حاوية، بينما تم ورود 825 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 147 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجّه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

استراتيجي الإسكندرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الحاويات الواردة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية متابعة الرصدات الجومائية مينائي الإسكندرية والدخيله

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