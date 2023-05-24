الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تُطلق 12 قافلة طبية جديدة فى المناطق النائية ضمن "حياة كريمة"

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 12 قافلة طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ أسوان، البحر الأحمر، البحيرة، السويس، الغربية، القاهرة، المنوفية، دمياط، سوهاج، قنا، بنى سويف، مطروح.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

- أبرز التخصصات بالقوافل

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

- إنجازات القوافل الطبية خلال عام

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 ألفًا و136 مواطنًا، من خلال1841 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال العام الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء 365 ألفًا و629 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 29 ألفًا و263 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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