شرم الشيخ والغردقة تتصدران قائمة أفضل الوجهات السياحية للبريطانيين

تصدرت شرم الشيخ، قائمة أكثر وجهات سياحية مفضلة لقضاء العطلات لدى البريطانيين.

ووصفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، في تقرير، شرم الشيخ بانها وجهة الجذب الدولية الأكثر رواجًا وتفضيلًا للسياح في بريطانيا؛ بسبب شواطئها الرملية ومياهها الصافية والشعاب المرجانية التي تعتبر مثالية للغوص أو الغطس.

كما تضم القائمة مدينة الغردقة باعتبارها خيارًا رائعًا آخر للبريطانيين الذين يقضون عطلاتهم بميزانية محدودة هذا العام.

قالت الصحيفة في تقريرها، مع اقتراب فصل الصيف، سارع العديد من البريطانيين إلى حجز عطلة في اللحظة الأخيرة، ووفقا لبيانات مؤسسة تريباشاروس، فإن الوجهة الساحلية "المدهشة" هي أكثر المناطق إثارة للاهتمام بالنسبة للبريطانيين خلال عطلاتهم في الخارج هذا العام.

وكانت شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر في مصر، الوجهة الدولية الرئيسية لهذا العام، حيث يشتهر المنتجع المذهل بشواطئ رملية ومياه صافية وشعاب مرجانية مثالية للغطس تحت الماء أو الغطس، وسيستفيد السياح البريطانيون أيضا من الأسعار الرخيصة في مصر.

وأيضا متنزه رأس محمد الوطني هو المكان الأكثر جذبا للسياح في شرم الشيخ، حيث يصفه أحد السياح بأنه "المكان الأكثر إثارة".

وقد يرغب السياح أيضًا في التوجه إلى رأس أم سيد أو شاطئ شاطئ شاطئ القرش للاسترخاء، في حين أن مسجد المصطفى هو أحد أجمل مساجد المدينة.

وقالت الصحيفة، إن الغردقة التي تعتبر الوجهة الثانية للقائمة، خيارًا رائعا آخر للبريطانيين الذين يمضون عطلة هذا العام.

ويمتد المنتجع الساحلي المذهل على طول 40 كلم على ساحل البحر الأحمر، وهو مشهور عالميًا بالغطس تحت الماء.

وسيجد السياح مجموعة كبيرة من المطاعم والحانات في الغردقة، في حين أن زيارة مدينة الدهار القديمة هي الطريقة المثلى لتجربة الثقافة المحلية.

وسيحب الأطفال العالم المائي في الغردقة، في حين أن الشعاب المرجانية هي واحدة من أفضل الأماكن لرصد الأسماك الملونة.

وقالت الصحيفة، في تقريرٍ على موقعها الإلكتروني، إن شرم الشيخ تعد واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم في موسمي الربيع والخريف، مشيرة إلى أن بها العديد من المنتجعات والفنادق الفاخرة و"الشواطئ الذهبية"، وأن مصر تعد من أفضل البلدان حول العالم التي توفر عالمًا مثاليًا لقضاء العطلات في رحلة للسياح البريطانيين.

ووصفت الصحيفة الغردقة وشرم الشيخ كأفضل الشواطئ لقضاء العطلة الشتوية والاستمتاع بالشمس في فصل الشتاء، كما أنها تعد وجهات مناسبة لأصحاب الميزانية المنخفضة.