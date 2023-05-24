تزامنًا مع الاحتفال بمرور 43 عامًا على سيامته.. من هو الأنبا أشعياء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الخميس 25 مايو، بمرور 43 عامًا على سيامة الأنبا اشعياء أسقف طهطا للأقباط الأرثوذكس أسقفًا.

وتزامنًا مع احتفال الكنيسة ترصد الدستور أبرز المعلومات عن أسقف طهطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس.

الأنبا أشعياء أسقف طهطا من مواليد الفيوم، حيث ولد في 16 مايو عام 1940.

حصل الأنبا أشعياء على بكالوريوس في الزراعة عام 1965.

وعقب دراسته في إعداد الخدام في الفيوم، خدم بالتربية الكنسية هناك عام 1954، ثم عي أمين عام التربية الكنسية عام 1962، ثم أمين خدمة الشباب، ثم سكرتير جمعية الوعظ بالفيوم، ثم عضو مجلس إدارة "جمعية شفيع الفيوم"، ثم الإشراف الروحي لبيت القديس الأنبا أبرام بالفيوم.

كان يعمل الأنبا اشعياء وكيلًا لتفتيش الزراعة في إطسا، الفيوم.

توجه لصحراء وادي النطرون طالبًا حياة الرهبنة والتوحد مع الله الواحد، فسيم راهبًا في دير الأنبا مقار، ثم تم تحويل شكل الرهبنة بعدها بأربعة أعوام على دير الأنبا بيشوي، وسيم كاهنًا في 13 يونيو عام 1973، ثم ترقى لدرجة قمصًا في إبريل عام 1979.



وتمت سيامته أسقفًا في يوم 25 مايو عام 1980، خدم الأنبا أشعياء خدمة ناجحة في استراليا في منطقتيّ ملبورن وداندنج ، وأيضًا في سيدني - أدليد - كانبرا ، وذلك بين عامي 1978-1980.



في عهد البابا شنودة كان الأنبا اشعياء أحد مسئولي في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة شئون الإيبارشيات - لجنة الرعاية و الخدمة - لجنة الطقوس.



وفي عام 2018 قام البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بترقيته مطرانًا.



والأنبا أشعياء أسقف طهطا هو مقرر لجنة أخوة المسيح الأصاغر وذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) والملاجئ ودور الأيتام والأرامل.

