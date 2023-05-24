الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى الدايرى الأوسطى بحلوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد الطريق الدائري الإقليمي حادث سير مروع أصيب فيه أب و زوجته و طفلته اصابات بالغة عقب انقلاب سيارتهم الملاكي .

 

 أصيب  ٣ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الدائري الاوسطي بحلوان وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى حلوان العام لتلقي العلاج اللازم

 

كانت البداية عندما ورد إخطار أمنى الي شرطة النجدة بحلوان يفيد بانقلاب سيارة بطريق الدائري الاقليمي مما أسفر عن إصابة ٣ اشخاص من أسرة واحدة وتم نقلهم إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج.

 

و كشف مصدر أن سائق السيارة تعرض لاصابات بالغه هو طفلته منها كسور بالاضلع و نزيف حاد لطفلته و اصيبت زوجته بكسور و سحجات بالوجه و الذراع الايمن 

 

و باخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير امن العاصمه امر بتحرير محضر بالحادث، و احالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اتجاه القاهرة ابا 14 شخص احد إخطار ا أسرة واحدة

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