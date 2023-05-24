تحديد موعد محاكمة ترامب فى مارس 2024 خلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين

تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في نيويورك بتهم جنائية بشأن مدفوعات مالية صامتة للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز في 25 مارس 2024، وسط الانتخابات التمهيدية للجمهوريين الرئاسية وقبل أقل من ثمانية أشهر من الانتخابات العامة التي يأمل ترامب خوضها.

وتم الإعلان عن موعد المحاكمة في جلسة استماع في قاعة محكمة في مانهاتن يوم الثلاثاء، وحضر ترامب عبر رابط فيديو من منزله في فلوريدا.

ونصح القاضي خوان ميرشان الرئيس السابق بإلغاء جميع الالتزامات الأخرى طوال مدة المحاكمة التي قد تستمر لعدة أسابيع.

وتم كتم صوت ترامب معظم الجلسة التي استمرت حوالي 15 دقيقة، حيث أظهر شريط الفيديو الرئيس السابق جالسًا ويتشاور مع محاميه، تود بلانش، أمام خلفية من الأعلام الأمريكية.

ولم يتم توجيه اتهامات جنائية إلى أي رئيس سابق آخر، ولم يعلق المتحدثون باسم ترامب على الفور على أنباء موعد محاكمته.

واستخدم ترامب منصته Truth Social للهجوم، مدعياً أن "حقوقه في التعديل الأول" حرية التعبير "قد" انتهكت "من خلال جدولة المحاكمة" في منتصف الموسم الابتدائي.

وكتب ترامب: "هذا هو بالضبط ما أراده اليساريون الديمقراطيون"، مدعيًا أيضًا "التدخل في الانتخابات"، وهو مصطلح مشحون نظرًا لاتفاق واسع النطاق على تدخل روسيا لتعزيز ترشيحه في الانتخابات التي فاز بها في عام 2016.

وفي أبريل دفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية ، ناشئة عن دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز ، خلال انتخابات عام 2016 ، للتكتم على لقاء جنسي مزعوم.

كما عقدت جلسة الثلاثاء لشرح أمر بمنع الكشف عن المواد التي قدمها ممثلو الادعاء والتي لم تكن معروفة بالفعل للجمهور.

يمنع أمر ميرشان ترامب ومحاميه من نشر الأدلة لأطراف ثالثة أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ، ويطلب عدم الاحتفاظ ببعض المواد الحساسة إلا من قبل محامي ترامب.

طلب المدعون الأمر بعد فترة وجيزة من القبض على ترامب ، مستشهدين بتاريخه في "تصريحات المضايقة والإحراج والتهديد" حول الأشخاص الذين دخل معهم في نزاعات قانونية.

يزعم ترامب أنه ضحية مطاردة سياسية تهدف إلى إسكاته أثناء ترشحه لترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة جو بايدن العام المقبل.