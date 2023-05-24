الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة جديدة: العالم إلى تغيرات مناخية "غير مسبوقة"

تغيرات مناخية
تغيرات مناخية

كشفت دراسة جديدة، أن العالم إلى تغيرات مناخية "غير مسبوقة" من شأنها أن تعرض 2 مليار شخص للخطر بحلول نهاية القرن، بحسب الدراسة التي نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وتوصلت الدراسة إلى أنه في ظل غياب سياسات مناخية جديدة وأكثر طموحًا، يتجه العالم إلى حجم تغير مناخي من شأنه أن يعرض حوالي ملياري شخص لخطر الحرارة الشديدة بحلول نهاية القرن.

وجاءت أهمية الدراسة إلى الحد من الاحترار العالمي إلى هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض خمسة أضعاف في عدد السكان المعرضين للحرارة غير المسبوقة بحلول نهاية هذا القرن.

وأدت الزيادة التي بلغت 1.2 درجة مئوية تقريبًا، في متوسط ​​درجات الحرارة السطحية العالمية حتى الآن إلى إخراج أكثر من 600 مليون شخص من "مكانة المناخ البشري" التي ازدهر فيها المجتمع تاريخيًا، واستدامة الطبيعة، حدد هذا المكان من خلال النظر في كيفية اختلاف الكثافة السكانية البشرية مع درجة الحرارة وهطول الأمطار.

يقول تيم لينتون، المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير معهد النظم العالمية بجامعة إكستر: "إن مكانة المناخ البشري تُظهر كيف تتباين الكثافة السكانية البشرية مع متوسط ​​درجة الحرارة ومتوسط ​​هطول الأمطار".

وقال: "إنه يوضح بالتالي درجات الحرارة ومستويات هطول الأمطار التي تزدهر بها، وكيف تنخفض الكثافة السكانية بعيدًا عن تلك القمم".

يُعرَّف التعرض غير المسبوق للحرارة على أنه متوسط ​​درجة حرارة هواء سنوية تبلغ 84.2 درجة فهرنهايت، والتي وجد العلماء أنها مرتبطة بارتفاعات أكثر تكرارًا إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

ووجدت الدراسة أنه إذا استوفت البلدان فقط تخفيضات الانبعاثات الحالية بناءً على السياسات الحالية، ووصل الاحترار إلى 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100  فإن البلدان الخمسة الأولى الأكثر عرضة للحرارة غير المسبوقة (بناءً على عدد الأشخاص المعرضين) ستكون الهند ونيجيريا وإندونيسيا والفلبين وباكستان.

ووجدت الدراسة أنه في هذا السيناريو، فإن ما يصل إلى ثلث البشر سيتعرضون لمثل هذه الحرارة الشديدة ويكونون خارج بيئة المناخ البشري.

الاحترار العالمي أكسيوس الأمريكي الحرارة الشديدة الكثافة السكانية تخفيضات جات الحرارة

الأكثر قراءة

وكالة الأنباء الأردنية تبرز تصدر القاهرة قائمة أفضل عواصم أفريقيا "ذكاء" للعام 2023

رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب.. ويحتفل ساجدًا (فيديو)

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات برقم الجلوس

"بمناورة هيمليك".. مدرب إسعافات أولية يكشف خطوات إنقاذ طفل ابتلع جسما غريبا

حسام هيبة يوضح أولويات محاور الاستثمار التى ستتم مناقشتها بالحوار الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى