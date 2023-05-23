الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: لا يمكن اعتبار الحوار الوطنى بديلًا عن مؤسسات الدولة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا يمكن اعتبار الحوار الوطني بديلًا عن مؤسسات الدولة مثل البرلمان أو الحكومة، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، فهو من حقه يوجه بتنفيذ أي توصيات بشكل مباشر، كما يحق له وللحكومة عرض أي مشروعات قانون على مجلس النواب لمناقشتها وتكون لها الأولوية.

جميع الآراء تطرح بكل حرية في جلسات الحوار الوطني

 وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع الآراء تطرح بكل حرية في جلسات الحوار الوطني، والآراء تقرن بورقة عمل مكتوبة، حتى تتم بلورة المقترحات عبر المقررين والمقررين المساعدين.

وأشار إلى أنه مثلًا لدينا اقتراح في النظام الانتخابي بقائمة نسبية، وقائمة مطلقة، وانتخابات فردية، 3 مقترحات ما زالت تحت المناقشة، ثم تُقام جلسة أصغر تضم أصحاب المقترحات الثلاثة وتعالج الأفكار قانونيًا ودستوريًا، قبل رفعها للرئاسة.

ضياء رشوان الحوار الوطنى مؤسسات الدولة البرلمان الحكومة رئيس الجمهورية

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