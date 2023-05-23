الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الحوار الوطنى بلا توجيه ولا توجد خطوط حمراء فيه

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مع نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة، مؤكدًا أنه تناقش معه كثيرًا، لأن رأيه وكتاباته وكتبه عن القائمة النسبية. 

وأضاف رشوان، خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المستشار محمود في الجلسة الأولى أبدى رأيه حول الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة، ووقتها أعلن عن خلافه معه في الجلسة العلنية حتى لا ينصرف أحد في ذهنه بأن هناك شيئًا من التوجيه.

وأكد رشوان، أنه لا يوجد توجيه في شيء، أو خطوط حمراء لا قبل الحوار الوطني خلال سنة كاملة،  أو في جلسات الحوار. 

لا توجد موانع دستورية من القائمة النسبية

وتابع، أنه ما زال شخصيًا مع القائمة النسبية، ولا توجد موانع دستورية منها أبدًا، ولا يوجد نص في الدستور ملزم بمجلس النواب إلا بنسبة 25% للمرأة، وهذا فرض العين الوحيد لمجلس النواب.

الحوار الوطنى خطوط حمراء القائمة النسبية القائمة المغلقة المطلقة موانع دستورية توجيه

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