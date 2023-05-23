تشكيل برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي مهاجما

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

وتُقام مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني، على ملعب الأخير، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستنسن - إريك جارسيا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بابلو توريه - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: رافينيا - بابلو جافي - روبرت ليفاندوفسكي.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني في مباراة الجولة قبل الماضية بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحقق اللقب رقم 27 في تاريخه، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري طوال الأشهر الماضية.

وحصد برشلونة 85 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب ويسعى لمواصلة انتصاراته من أجل إنهاء موسمه المحلي بأفضل شكل ممكن وتحقيق أكبر عدد نقاط ممكن، فيما يرغب فريق بلد الوليد في خطف انتصار مباغت والابتعاد عن الصراع على الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

ويحتل بلد الوليد المركز الـ18 في الدوري برصيد 35 نقطة، ويفصله فارق الأهداف عن فريق خيتافي صاحب المركز الـ17.\

وقال الصحفي “توني خوانمارتي” الذي يعمل في شبكة “ريليفو” الإسبانية، إن كوندي طلب الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

وأضاف أن كوندي أعطى الموافقة للنادي للاستماع للعروض التي ستصل إليه هذا الصيف بعد طلبه الرحيل.

وأرجع كوندي طلبه بعدما عقد جلسة مع تشافي هيرنانديز مدرب النادي مؤكدا أنه غير مرتاح في اللعب في مركزه الجديد كظهير وأخبره بنيته في الرحيل.