الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى أمام مجموعة البنك الإفريقى عكست أهمية الدور المصرى

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.

وتابعت في تصريحات لها، أن مصر تستضيف تلك الاجتماعات للمرة الثالثة، وهو ما يعكس أهمية الدور المصري في تعزيز عوامل التنمية المستدامة على صعيد الداخل المصري والإفريقي.

واستكملت "محروس": يوميًا تطرأ على  العالم أحداث جديدة تنتج عنها تغييرات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية؛ سابقًا جائحة كورونا كانت لها تداعيات سلبية ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتأكيد هذا يؤثر في استراتيجية التنمية.

وأعربت "عضو التنسيقية" عن تمنياتها بخروج القمة بخطوط عريضة ترسم ملامح جديدة بأهداف مؤكد تحقيقها لخطة تنموية سليمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاجتماعات، كانت بمثابة مرآة عاكسة لوضع القارة الإفريقية لا سيما أنها تحمل في مضمونها حيثيات مجابهة الأزمة من تعزيز تعاون إفريقي وفتح طرق أكبر للاستثمارات، وشددت على ضرورة العمل على توفير الدعم والتمويل اللازم للقارة السمراء حتى نستطيع تحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعمنا في تحقيق الاقتصاد الأخضر.

ودعا الرئيس عبدالفتاح  السيسي، خلال كلمته، بافتتاح اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إلى البحث عن أفكار غير تقليدية لدعم عجلة التنمية فى القارة الإفريقية، ومطالبة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، بإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض مُيسرة، بحيث تساعد الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في الحصول عليها في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين، يحمل بُعدًا مهمًا عما يحمله الرئيس على عاتقه من دعم اقتصادات الدول الناشئة والنامية وتيسير حصولها على ما يساعدها في سد احتياجاتها التمويلية لتعزيز جهودها نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

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