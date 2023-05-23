الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات جديدة من "مصر للطيران" للمسافرين بخصوص مواعيد إقلاع الرحلات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

ناشدت الشركة الوطنية  مصر للطيران _ الناقل الوطني، عملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون الوجود بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاثة ساعات).

وقالت الشركة في بيان رسمي لها قبل قليل: “يرجي على العملاء ضرورة العلم بأنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة”.

وتابعت: “يأتي ذلك حرصًا من الناقل الوطني مصر للطيران على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية ولضمان انسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات”.

 

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