الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن قنا يداهم معاقل المخدرات فى الحجيرات وأبودياب

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عدة حملات بعدد من المناطق من بينها قريتا الحجيرات وأبو دياب محل الشكاوى خلال الفترة الأخيرة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (216 قضية "سلاح – مخدرات") بإجمالى 236 متهمًا بمضبوطات بلغت (27,70 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 515 جراما لمخدر الهيروين –5,250 كيلو جرام لمخدر البانجو – كميات متنوعة من المواد المخدرة "أفيون، شابو، آيس"، 858 قرص مخدر) وكذا ضبط (46 فرد محلى – 37 بندقية خرطوش – 88 بندقية آلية – 3 طبنجات – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الطلقات مختلفة الأعيرة بندقية خرطوش عدد من الطلقات قطاع الأمن العام قضية سلاح الحجيرات أبو دياب

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