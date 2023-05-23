ما ينوب المخلص.. تمزيق وجه طالب أمام مدرسة بشبرا الخيمة (فيديو)

كشف برنامج "أمني" الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو المزيدي على الصفحة الرسمية لـ“الدستور” تفاصيل إصابة طالب في وجهه بـ76 غرزة على يد زميله بكتر أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بين المتهم وآخر.

◘ لينك الحلقة

https://www.facebook.com/ElDostorEgypt/videos/792727208836524

البداية كانت مع انتهاء الطالب من أداء ثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل مدرسته بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، حيث فوجئ بنشوب مشاجرة بين اثنين من الطلبة أحدهما يمسك بـ"كتر" في يده ويحاول التعدي به على زميله، إلا أن إبراهيم رفض الاكتفاء بالوقوف متفرجًا وتدخل للفصل بين زميليه.

لحظات مرت من التناوش بين الطلاب الثلاثة، قبل أن يعتدي الطالب بـ"الكتر" على إبراهيم ويصيبه بإصابات بالغة في الوجه واحتاج على إثرها لـ76 غرزة.

تم نقل إبراهيم على الفور إلى معهد ناصر وتم الكشف عليه وإسعافه وتقديم الرعاية الطبية له وكتابة تقرير طبي أفاد بقطع بالوجه حتى الأذن، وتم عمل الإجراءات القانونية في نقطة معهد ناصر.

وعقب ذلك توجهت والدته إلى قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وجار العمل على ضبط المتهم.