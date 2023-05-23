مع قرب عيد الأضحى.. أمين الفتوى يوضح شروط المشاركة فى الأضحية (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء وضعت الأمر فى نصابه حول المشاركة فى الأضحية، لافتا إلى أن الأُضْحِيَّة تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته، وهى أنواع الأول الغنم: من الضأن أو الماعز، والثاني الإبل والبقر والجاموس.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "النوع الأول من الأضحية (الغنم: من الضأن أو الماعز)، تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط، والنوع الثاني (الإبل والبقر والجاموس)، تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد، بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا".

واستكمل: "يعنى الفرد وأسرته فى الغنم والضأن مينفعش اثنين يشاركوا فى خروف، وكمان السبع الخاص بالبقر والإبل لا يجوز مشاركة إثنين فى السبع".

وفي سؤال حول حكم متابعة المسلسلات قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن متابعة المسلسلات أمر جائز، ليس فيه مشكلة، مضيفا: "لازم نركز على الهدف والغاية، المسلسل ده عاوز يعلمنا إيه هيفيدنا فى إيه، المعلومات اللى هنستفاد منه".

وتابع عبدالسميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "المسلسلات عبارة عن تجارب حياتية تضيف خبرات لمشاهديها، يعنى بشوف اللى حصل وعمل إيه واتعلم منه، قوم انجح فى مستقبلى، لو تابعت المسلسلات بهذه النية أخذ ثواب".

واستكمل: "متابعة المسلسلات الدينية والتاريخية أولى، لأنها هتعلمنا تاريخ ودين، ولازم نبحث عن المعلومات اللى فى المسلسل، وسماع الأغانى أيضا جائز ليس فيه مشكلة".