محافظ الدقهلية يحدد موعد الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، اجتماعًا بممثلي الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بشارع الجيش والأعمال الجارية، لإنشاء موقف دكرنس الحضاري وأعمال إنشاء كورنيش شربين على النيل.

وشدد المحافظ على تكثيف الأعمال الجارية لتطوير شارع الجيش من خلال زيادة معدل التنفيذ وزيادة أعداد العاملين في تطوير الحدائق وأعمال القشط والرصف وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل 30/6 القادم.

وشدد "مختار" على ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية والدعم الإضافي الجاري تنفيذها بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية قبل 30/6 القادم ، للبدء في وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات بالعرض اليومي بالأعمال التي تم تنفيذها والمعوقات التي تواجه اعمال التنفيذ والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، و فكرية سلامة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ومحمد امين رئيس حي غرب والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره وخالد مصطفي مدير مشروعات التطوير الجارية بالدقهلية بالشركه الوطنيه والمقدم حازم العوضي منسق المشروع بالشركة الوطنية وأحمد خفاجي المقاول المنفذ لاعمال تطوير شارع الجيش.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 147 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.