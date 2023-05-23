الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ومديري المديريات (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا موسّعًا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة؛ لمتابعة سير وانتظام العمل في عدد من الملفات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

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خلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة وعضوية الأدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون القانونية وإدارة الموارد البشرية تختص بمراجعة أعمال اللجان المشكلة بالمحافظة والمديريات والمسئولة عن مراجعة وإعداد كشوفات خاصة بأسماء مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات وبيان محل إقامتهم ومراجعة البيانات الخاصة بهم، وذلك خلال مدة اقصاها أسبوع.

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أوضح محافظ بورسعيد أنه تم زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات الى 57 جهة، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة الكشوفات الخاصة بأسماء أصحاب المعاشات من الجهات المختلفة لتحقيق أقصى درجات من الدقة وبما يساهم في دعم خطة المحافظة نحو العمل على زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات خلال الفترات القادمة.

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الإدارة العامة للشئون القانونية اجتماعا موسعا إدارة الموارد البشرية الإدارة العا الإدارة العامة للشئون المالية

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