الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتصادية حماة الوطن: الحوار الوطني فرصة لإعادة صياغة ملف الاقتصاد والاستثمار بشكل متميز

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير

أشاد المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماه الوطن، وأحد المشاركين في جلسة الاستثمار اليوم ضمن جلسات الحوار الوطني بالتفاعل الكبير من المشاركين بالمحور الاقتصادي بشكل عام سواء الصناعي أو الاستثماري.

قال تيسير، إن القيادة السياسية حرصت علي تحسين بيئة الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي بما يساهم علي جذب مزيد من الاستثمارات في ظل منافسة العديد من دول المنطقة.

ودعا إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة للاستثمار في مصر ولو لمدة العشر سنوات القادمة ويتم تسويق هذه الخريطة عالميا وتوفير البيانات الكاملة عن المناطق والمشروعات المطلوب الاستثمار بها.

وأضاف تيسير بأنه لا بد من مزيد من تسهيل الإجراءات في الحصول على تأسيس الشركات والموافقة عليها ومنح التراخيص اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة في أسرع وقت باستخدام التكنولوجيا الحديثة والحد من تدخل العنصر البشري بشكل يؤثر على توقيتات منح أي تراخيص أو موافقات خاصة بالصناعة.

وأكد علي أن المستثمر العربي أو ألاجنبي دائما ما ينظر إلى أبناء البلد الذي يرغب الاستثمار فيه وعلي هذا نطالب بدعم المستثمر المصري وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تمكنه من الاستثمار بشكل قوي وسريع.

وأشاد تيسير بأهمية البنية التحتية التي أنشئت خلال الفترة الماضية وساهمت بشكل كبير في تشجيع الاستثمار وهو أمر ضروري وملح في ظل الاضطرابات التي يعانيها العالم والتي أثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري ولذلك علينا جميعا مسؤولية كمشاركين في الحوار الوطني وهو وضع رؤية شاملة لإصلاح المناخ الاستثماري في مصر مع زيادة حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

المهندس أحمد تيسير الشئون الاقتصادية جلسة الاستثمار الحوار الوطنى المحور الاقتصادي بيئة الاستثمار الاستثمارات

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