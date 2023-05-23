الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتواصل هاتفيًا مع طلاب "إعدادية 57357"

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على التواصل هاتفيًا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة بمستشفى ٥٧٣٥٧ والبالغ عددهم 8 طلاب والذين أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

وحرص المحافظ خلال التحاور معهم علي تشجيعهم للحصول علي أعلي الدرجات وبث روح التفاؤل فى نفوسهم.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية لهم ومدى توفير الرعاية اللازمه أثناء تأدية الامتحان وأي مطالب للاستجابة اليها.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير سبل الراحة والعناية اللازمة لطلاب ٥٧٣٥٧ من أبناء الجيزة  لتأدية الامتحانات دون اي معوقات مع المتابعة اليومية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

مستشفى 57357 مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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