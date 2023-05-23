محافظ الجيزة يتواصل هاتفيًا مع طلاب "إعدادية 57357"

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على التواصل هاتفيًا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة بمستشفى ٥٧٣٥٧ والبالغ عددهم 8 طلاب والذين أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

وحرص المحافظ خلال التحاور معهم علي تشجيعهم للحصول علي أعلي الدرجات وبث روح التفاؤل فى نفوسهم.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية لهم ومدى توفير الرعاية اللازمه أثناء تأدية الامتحان وأي مطالب للاستجابة اليها.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير سبل الراحة والعناية اللازمة لطلاب ٥٧٣٥٧ من أبناء الجيزة لتأدية الامتحانات دون اي معوقات مع المتابعة اليومية متمنيا لهم الشفاء العاجل.