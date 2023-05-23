الخارجية الهولندية: هناك مخاوف متزايدة من شن هجمات سيبرانية من الصين

قال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الهولندية ووبكي هوكسترا، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوف متزايدة من شن هجمات سيبرانية من الصين، مشيرا إلى أن حماية الاقتصاد والفضاء السيبراني أولوية رئيسية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا في الصين، اليوم الثلاثاء، إن حماية اقتصاد البلاد والفضاء الإلكتروني يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لهولندا.

وأضاف هوكسترا في مؤتمر صحفي مشترك في بكين مع نظيره الصيني، إن هولندا مثل الصين، تتحمل مسئولية حماية أمنها القومي، ومثلما تحمي الصين مصالحها الأساسية، كذلك يفعل الهولنديون.

وقال: "وفي هذا الصدد، أثيرت مخاوفنا بشأن العمليات السيبرانية التي يتم إجراؤها من الأراضي الصينية والتقارير عن عمليات التدخل الأجنبي على الأراضي الهولندية، بما في ذلك ضد الصحفيين".

تعزيز تطوير المعايير الدولية في الفضاء السيبراني من خلال "عملية لندن"



وفي سياق متصل، خلال الفترة الماضية، ناقش أعضاء مجموعة العمل جوشاي بن آفي- مدير سياسة الإنترنت في Mozilla - وسيمون هالينك - مسئول السياسات الأول لحرية الإنترنت في وزارة الخارجية الهولندية- كيف كان الأمر دوليًا تحتاج المناقشات السياسية حول الأمن السيبراني إلى التطور والتحسين من أجل مواجهة تحديات اليوم.

وأضاف يفعلون ذلك على خلفية ما يسمى بتسلسل مؤتمر "عملية لندن"، وعلى وجه الخصوص، نسخته القادمة - المؤتمر العالمي حول الفضاء الإلكتروني.

ووصلت سلسلة مدونة FOC WG 1 الى الهدف من الاستكشاف المتعمق لوجود وأهمية وحالة المساحات المختلفة حيث تتم مناقشة قضايا الأمن السيبراني، ومشاركة هذه المعلومات مع مجتمع أوسع. لقراءة منشورات المدونة السابقة في هذه السلسلة، اتبع هذا الرابط.

في ضوء هذه الخلفية، تناقش هذه المدونة كيف رأى المراقبون تتطور نقاشات السياسة الدولية حول الأمن السيبراني وتتحسن من أجل مواجهة التحديات.