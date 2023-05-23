الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان ينشر احتفال الجمهور بعيد ميلاده فى أمريكا (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

تحل اليوم الثلاثاء 23 مايو ذكرى ميلاد النجم محمد رمضان الـ35 والذي احتفل به برفقة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مختلفة وجديدة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه أثناء إحدى حفلاته الغنائية التي أحياها الأيام الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولته الغنائية، والجمهور يحتفل بعيد ميلاده على خشبة المسرح برفقته.

وعلق محمد رمضان على الفيديو بشكل كوميدي قائلا: “الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي النهاردة عيد ميلادي بس في أمريكا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت”.

 

فيلم محمد رمضان الجديد ع الزيرو

واستأنف النجم محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "ع الزيرو"، والذي يخوض بطولته برفقة النجمة نيللي كريم.

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي "ع الزيرو" بدور العرض السينمائية للجمهور ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ويسعى فريق الفيلم بأكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز.

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.


 

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