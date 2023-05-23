الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسر جلال يكشف حقيقة عودته لمسلسل "ألف ليلة وليلة"

ياسر جلال
ياسر جلال

نفى النجم ياسر جلال، ما تردد فى الفترة الأخيرة عن عودته لمسلسل "ألف ليلة وليلة"، وأكد أنه اعتذر بشكل نهائى للشركة المنتجة المسلسل، العام الماضى.

وأكد ياسر، في بيان صحفي، تقديره واحترامه للشركة المنتجة ولكل فريق العمل، منوها أنه حتى الآن ليست لديه أى مشاريع مقبلة للظهور بها على شاشة رمضان، حيث إنه حتى الآن لم يحسم أمره إن كان سيشارك فى الموسم الرمضانى المقبل أم لا، حيث قال إنه يشعر بالتعب والإرهاق نتيجة تواجده خلال السنوات الماضية على شاشة رمضان، ويرى أنه قد يحتاج لبعض الراحة في الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، مسلسل "علاقة مشروعة" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان المنقضى، ويتم عرضه حاليا مرة أخرى على شاشة DMC وDMC دراما.

ألف ليلة وليلة الموسم الرمضاني المقبل النجم ياسر جلال علاقة مشروعة المتحدة للخدمات الإعلامية ياسر جلال

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