حبس شخص لقيامه بتجميع السولار وإعادة بيعه في السوق السوداء

قررت نيابة المرج، الثلاثاء، حبس مسؤول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

بداية الواقعة كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المُدعم بالمركز عمله، وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المركز على (600 لتر سولار مُدعم).

بمواجهته، اعترف بتجميع السولار من محطات الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بقصد الربح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.