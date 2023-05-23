تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادره 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23719 طنًا تشمل: 2148 طن ملح معبأ و807 أطنان رمل و8930 طن كلينكر و10838 طن يوريا و996 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55964 طنًا تشمل: 2585 طن أبلاكاش و1577 طن كسب فول صويا و8707 أطنان خردة و13687 طن حديد و11150 طن ذرة و17727 طن قمح و531 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 384 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 6 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2240 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 153638 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139299 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط وشبرا وطنطا، وعدد قطار واحد بعد أن تم شحن 50 حاوية 20 قدمًا، متجهًا إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5643 شاحنة.