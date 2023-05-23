الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع دخول الصيف.. قائمة أطعمة تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم

التغذية
التغذية

هناك علاقة تربط بين الأطعمة الخفيفة وفصل الصيف، حيث أن هناك بعض الوجبات الخفيفة والمنعشة التي تحد من الشعور بالحرارة الشديدة، فتساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية بينما تكون منخفضة في السعرات الحرارية ولكن مع الحفاظ على رطوبة الجسم.

وبالتزامن مع بدء فصل الصيف نقدم لكم من خلال هذه السطور أطعمة مرطبة في النظام الغذائي وغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بحسب موقع hindustantimes:

-أطعمة منخفضة السعر الحراري: "البطيخ والتوت والبطيخ والطماطم والخضروات الورقية والكوسة والفلفل والذرة والحمضيات".

-مصادر البروتين الخالية من الدهون، والتي تكون أخف وأسهل في الهضم والتي تشمل الدجاج المشوي والأسماك والحمص والزبادي.

-الحمضيات: تعد الحمضيات التي تتمثل في ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون، حيث أنها مليئة بفيتامين C الضروري للمناعة وصحة الجلد.

-الخيار: يعتبر الخيار المقرمش والمرطب هو جزء أساسي ضمن نظام غذائي صيفي لا بد منه، حيث يتكون من 95٪ ماء، كما توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.

-وتعتبر العصائر هي من أكثر الطرق المنعشة لبقاء الجسم باردًا في الأجواء الحارة، كما يجب دمج العناصر الغذائية باستخدام الماء أو ماء جوز الهند أو الحليب، مع إضافة مجموعة متنوعة  الزبادي او الحليب لتكون مصدرا للبروتين.

-تناول الخضروات الملونة بكثرة والبروتين الخالي من الدهون و الصلصة الخفيفة.

الجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أعلن عن موعد بداية فصل الصيف للعام 2023 في مصر بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر عام 2023، وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية أن صيف 2023 سيكون فصلًا شديد الحرارة على مصر هذا العام، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند.

الأطعمة الخفيفة الخفيفة والمنعشة فصل الصيف النظام الغذائي غنية بالفيتامينات التوت والبطيخ أسهل في الهضم الخيار المقرمش والمرطب الصلصة الخفيفة

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