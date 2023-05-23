الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 50 طن من الأقماح و20 طن مخلوط داخل مطحن خاص بأسيوط

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

تمكنت مديرية تموين  أسيوط  من ضبط 50 طن من الأقماح المحلية و20 طن قمح مخلوط "محلي/ مستورد" داخل مطحن خاص بالمنطقة الصناعية ببني غالب مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الاقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة.

وشدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالقرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية اليومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات وإحكام الرقابة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين.

من جانبه، أوضح ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط، أن المديرية قامت بحملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف أسفرت عن ضبط مطحن خاص بالمنطقة الصناعية ببني غالب والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية تقدر بحوالي 50 طن وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%.

كما تم ضبط 20 طن قمح مخلوط "محلي/مستورد" وتم التحفظ على الكميات وجاري مصادرتها وتوريدها للمواقع التخزينية بالمحافظة وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين.

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