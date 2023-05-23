وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للاستفادة من الأوعية التأمينية المخصصة لهم



جددت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوتها للجاليات المصرية بالخارج، للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي إطار التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إننا حريصون كل الحرص على دعم وزيادة الأوعية والحزم التأمينية الخاصة بالمصريين بالخارج، بالتعاون مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك تلبية لاحتياجات ومطالب مواطنينا التي ترد إلى وزارة الهجرة، والحرص على رعاية مصالحهم، بحيث تتناسب هذه الحزم مع مختلف الشرائح من المصريين بالخارج في دول الخليج العربي وأوروبا ودول أمريكا الشمالية، كما أن هناك عددا منهم يرغبون في تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نعمل بشكل مستمر على نشر الوعي التأميني والترويج للخدمات التأمينية على مواطنينا بالخارج، حتى يتمكنوا من الاستفادة مما يتم طرحه من أوعية تأمينية تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصالحهم، ونحرص دائم على حضور ممثل عن الهيئة القومية للتأمين، اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للرد على استفسارات المصريين بالخارج في مجال التأمينات الاجتماعية، الذي يعد أحد أهم محاور اهتمام المغتربين.

وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج مهتمون بالحصول على تأمين اجتماعي من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين للتأمينات في دول العمل حتي يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري يضمن حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين في استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم، أيا كان أماكن تواجدهم في العالم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة للتعرف على تلك الأنظمة وكافة الإجراءات التأمينية المتاحة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

جدير بالذكر أن الاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب الاشتراك من الرابط: ‏www. nosi.gov.eg وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الألفي القاهرة وفي حالة وجود المصري بالخارج داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، حيث تستوفى البيانات و تستوفى بيانات طلب الاشتراك و يتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدى على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

مع أهمية توافر المستندات اللازمة للاشتراك، من صورة جواز السفر على أن يكون ساريًا، صورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية، صورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد المميكنة، تقرير اللياقة الطبية، على أن تتم مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.

وتم العمل خلال الفترة الماضية على تيسير آليات الاشتراك، وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات، بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون اشتراط العملة الأجنبية، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15%، بجانب صرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.