الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل للعملية السياسية في إفريقيا الوسطى

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيليكس مولوا، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، خلال مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس وزراء أفريقيا الوسطى عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر فى مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها من المجالات، وتطلعها لتكثيف وتيرة التعاون خلال الفترة المقبلة. كما أكد حرص أفريقيا الوسطى على الاستفادة من خبرات مصر فى مجال البنية التحتية، فى ضوء ما شاهده فى مصر من طفرة تنموية وعمرانية. 

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل للعملية السياسية فى أفريقيا الوسطى، وفقاً لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضا جهود مصر فى دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى أفريقيا الوسطى.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بزيادة التعاون مع أفريقيا الوسطى فى المجال الصحى، بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، وكذا توريد الدواء المصرى لأفريقيا الوسطى، فضلا عن دعم وتعزيز جهود بناء القدرات فى البلاد.

كان شارك  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وحضر الجلسة كل من رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ورؤساء وزراء بوروندي ورواندا والصومال، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

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